Энергетическое сообщество будет сотрудничать с АМКУ относительно злоупотреблений ДТЭК на Бурштынском энергоострове

Сотрудничество АМКУ с Энергетическим Сообществом предусматривает привлечение с обеих сторон национальных органов.

Секретариат Энергетического Сообщества (EC) будет сотрудничать с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) по возможному злоупотреблению монопольным положением группы компаний ДТЭК в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС».

Об этом говорится в сообщении Energy Community.

Отмечается, что в Секретариат Сообщества поступила жалоба о злоупотреблении монопольным положением со стороны ДТЭК в «Острове».

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«Вероятно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии в «Остров», не используя присвоенные ему трансграничные пропускные способности. Этим он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, в то же время предлагает больше электроэнергии на балансирующий рынок, где цены выше», – говорится в тексте сообщения.

Сотрудничество АМКУ с Энергетическим Сообществом предусматривает привлечение с обеих сторон национальных органов.

Напомним, АМКУ обязал компанию "ДТЭК Западэнерго" принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской тепловой электростанции.

Тогда в пресс-службе отметили, что АМКУ уже начал расследование относительно возможного злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" на организованных сегментах рынка электроэнергии в "Острове Бурштынской ТЭС".

Как сообщалось, в письме исполняющего обязанности директора обособленного подразделения "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" Олега Ивахива к главе Бурштынского городского совета Роксолане Джуре говорилось о том, что с 22 ноября 2019 года Бурштынская ТЭС выведена в вынужденный простой.

Ранее глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что электроэнергия в Бурштынском энергоострове в результате злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" дороже на 22%, чем в ОЭС Украины.

Справка УНИАН. Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.