Саудовская Аравия не видит смысла в новой встрече ОПЕК+ с Россией
Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне пока нет соглашения между участниками альянса о мерах по стабилизации рынка нефти.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики королевства принца Абделя Азиз бен Сальмана.
"Я не вижу смысла проводить совещание в мае-июне, которое бы лишь продемонстрировать нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", - сказал он.
"На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою долю рынка", - заключил Абдель Азиз бен Сальман.
Причиной стало заявление министра энергетики России Александра Новака, что Россия и ОПЕК запланировали провести очередные встречи в мае - июне, чтобы "оценить ситуацию на рынке".
Как сообщал УНИАН, страны ОПЕК+ по итогам прошедших на минувшей неделе в Вене переговоров не смогли принять решение о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.
ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. Однако Россия выступила против этого предложения.