Жильцы многоэтажек Киева уже сейчас могут подать заявки на отключение от тепла, чтобы не переплачивать

Решение должны поддержать не менее 75% жильцов дома, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающую организацию.

Жильцы многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общем собрании.

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Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Решение должны поддержать не менее 75% жильцов, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающую организацию - КП «Киевтеплоэнерго», ООО «Евро-Реконструкция» или другую.

Если сразу на собрание не удалось собрать всех жильцов, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

Как пояснил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, инициировать и провести собрание должна инициативная группа в составе не менее трех человек.

«Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 75% жильцов (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на собрание, есть механизм письменной доработки - вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающую организацию», - рассказал Пантелеев.

В КГГА напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.