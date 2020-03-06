Жильцы многоэтажек Киева уже сейчас могут подать заявки на отключение от тепла, чтобы не переплачивать
Жильцы многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общем собрании.
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Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Решение должны поддержать не менее 75% жильцов, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающую организацию - КП «Киевтеплоэнерго», ООО «Евро-Реконструкция» или другую.
Если сразу на собрание не удалось собрать всех жильцов, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.
Как пояснил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, инициировать и провести собрание должна инициативная группа в составе не менее трех человек.
«Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 75% жильцов (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на собрание, есть механизм письменной доработки - вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающую организацию», - рассказал Пантелеев.
В КГГА напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.