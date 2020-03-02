Украина прекрасно прошла зиму, а платежки за февраль будут рекордно низкими - Гончарук

По словам премьера, цена на газ за февраль будет ниже 4000 грн за тысячу кубометров.

Украина без проблем прошла календарную зиму, а платежки за коммунальные услуги в феврале будут рекордно низкими за последние несколько лет.

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Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы прекрасно прошли зиму, это произошло и благодаря прекрасной погоде... За февраль люди получат рекордно низкие платежки за последние годы", - сказал он.

По словам премьера, цена на газ за февраль будет ниже 4000 грн за тысячу кубометров.

«В феврале газ стоил гораздо дешевле, рынок способствовал тому, что мы ожидаем, что в стоимости коммунальных услуг газ будет меньше 4000 грн», - сказал Гончарук.

По его словам, с учетом озвученной цены на голубое топливо некоторые теплогенерирующие предприятия могут снизить счета за февраль для своих потребителей на 40%.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ожидает падения цены на газ этим летом до уровня 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года.

24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение Кабинета министров позволит снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.