Глава Госатомрегулирования назвал обязательное условие при отборе руководителя Энергоатома

Опыт работы в ядерной энергетике должно быть обязательным условием конкурсного отбора на должность президента ГП НАЭК «Энергоатом».

Об этом председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков заявил 2 марта на совещании в Энергоатоме, комментируя изменения квалификационных требований к руководителю Компании, указанные в Объявлении о проведении конкурсного отбора на должность президента ГП НАЭК «Энергоатом», опубликованном на сайте Минэкономразвития 2 марта. (Согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности от 16 июля 2013 года №456 Об утверждении квалификационных требований к руководителям и заместителям руководителей эксплуатирующих организаций (операторов) ядерных установок, претенденты должны иметь стаж работы на руководящих должностях в сфере использования ядерной энергии не менее чем 5 лет. В объявлении Минэкономразвития от 2 марта 2020 такое требование отсутствует. По информации ряда СМИ, против исключения таких квалификационных требований также выступили представители ЕБРР – УНИАН).

Выступая в ходе совещания по проблемам законодательного обеспечения и функционирования атомной отрасли и проблем с расчетом на рынке электроэнергии, Григорий Плачков подчеркнул, что поскольку президент Энергоатома получает лицензию Госатомрегулирования, то образование, квалификация и опыт работы в сфере ЯРБ, являются важными факторами.

Читайте такжеГлава Госатомрегулирования предупреждает о возможных остановках энергоблоков АЭС из-за долгов перед Энергоатомом

Глава Госатомрегулирования также убежден, что должно быть сформировано понимание важности принятия проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии», поскольку вопросу независимых функций Госатомрегулирования уделяет большое внимание исполнительный орган ЕС – Европейская Комиссия (ЕК). «Неоднократно со стороны ЕК обсуждался вопрос приостановки проектов для регулирующего органа в случае промедления с принятием соответствующих законопроектов по восстановлению независимых функций регулирования ядерной и радиационной безопасности», - сообщил Григорий Плачков, подчеркнув, что все озвученные им проблемы напрямую связаны с безопасностью и находятся под пристальным вниманием как регулирующего органа, так и международных партнеров.

Как сообщал УНИАН, в ходе совещания 2 марта в.и.о. президента Энергоатома Павел Павлишин сообщил, что с начала 2020 года долг ГП «Гарантированный покупатель» перед Энергоатомом составил 2,8 млрд грн, при этом за февраль прирост долга составляет свыше 1,8 млрд грн. По данным руководителя Компании, с начала года, за проданную электроэнергию, включая ПСО, Энергоатом получил лишь половину средств.

В свою очередь председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков не исключил остановку энергоблоков АЭС Украины из-за неспособности НАЭК «Энергоатом» обеспечить выполнение норм и правил по ядерной и радиационной безопасности, вызванную дефицитом финансовых средств в компании.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.