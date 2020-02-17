$8 миллиардов: "Нафтогаз" уточнил в суде Гааги размер убытков от захвата Россией активов в Крыму

«Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков в рамках арбитражного процесса о захвате активов в Крыму. Размер убытков плюс проценты госхолдинг оценил примерно в 8 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге, говорится в сообщении компании.

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«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году, - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долл. США», - отметили в компании.

Пресс-служба напомнила, что Трибунал признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы «Нафтогаз» в Крыму. Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация в дальнейшем уклонялась от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчета убытков.

«Российская Федерация не возражает, что незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза», но утверждает, что не должна ничего компенсировать «Нафтогазу», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» составляет 8 млрд долл.