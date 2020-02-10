Коболев посоветовал, как закрыть вопрос высоких премий: приватизировать "Нафтогаз"

НАК может выйти на IPO через три года, считает он.

Вопрос высоких премий сотрудникам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" можно решить путем приватизации компании.

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Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, из ситуации, когда общественность выступает против высоких премий, есть выход.

"Мы его предложили. После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег... И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК", - отметил Коболев.

Он также уточнил, что давно предлагает выпустить на биржу как минимум миноритарный пакет.

"Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - добавил глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате премий сотрудникам компании на сумму 4,63 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде над «Газпромом».

Сумма премии была разделена на две части. Первую часть премий на сумму 20,7 млн долл. уже выплачена. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет после успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл. +проценты).

14 января 2020 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в Facebook, что премии менеджменту компании за полученные от российского «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром».

7 февраля во время часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады Гончарук заявил, Кабинет министр принял решение по снижению уровня премий для топ-менеджеров государственных предприятий. «Мы уже приняли решение, которым установили лимиты для каждой государственной компании, они значительно меньшие, чем те, что есть сейчас», - сказал он.

При этом глава правительства сообщил, что Кабмин провел разъяснительную беседу с наблюдательными советами государственных компаний, чтобы те воздержались от выплат огромных премий по уже действующим контрактам.