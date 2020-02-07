Новый контракт на транзит газа позволил удешевить газ на 20% - Оржель

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составляет 4,65 гривни за кубометр.

Подписание контракта на транзит российского газа через Украину позволило в январе 2020 года снизить цену на газ на 20% по сравнению с январем 2019 года, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, выступая в парламенте.

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"Были существенные риски, что у нас не получится подписать соглашение на транспортировку газа через территорию Украины в Европу. Как результат – вышло. Это дало нам возможность обеспечить уменьшение цены на газ для украинских потребителей на 20% январь к январю", - сказал Оржель.

При этом он отметил, что отечественная энергетическая инфраструктура имеет высокий уровень износа и требует существенных инвестиций в обновление, что в свою очередь влияет на конечный тариф в сторону увеличения.

"Очень хорошо, что у нас есть снижение (цены на газ) и есть необходимые изменения в тарифе на поддержку инфраструктуры", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 4,65 гривни за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.