"Приняли соответствующие решения": в Минэнерго анонсировали снижение цен на газ

Подробности обещают озвучить в понедельник.

В Украине вскоре могут снизиться цены на газ. О такой возможности сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Об этом говорится в сообщении на странице Оржеля в Facebook.

Он напомнил, что российский "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа.

"Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежедневно "Газпром" должен прокачивать не менее 178 млн куб. м. А фактически до 22 января было прокачано лишь 47% от оплаченных объемов", - пояснил министр.

В связи с этим он анонсировал хорошие новости в вопросе цен на газ.

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"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - написал Оржель.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

В "Нафтогазе" отметили, что Украина впервые в истории подписала с Россией контракт на транзит газа европейским принципу "качай или плати".