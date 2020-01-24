"Приняли соответствующие решения": в Минэнерго анонсировали снижение цен на газ
В Украине вскоре могут снизиться цены на газ. О такой возможности сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Об этом говорится в сообщении на странице Оржеля в Facebook.
Он напомнил, что российский "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа.
"Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежедневно "Газпром" должен прокачивать не менее 178 млн куб. м. А фактически до 22 января было прокачано лишь 47% от оплаченных объемов", - пояснил министр.
В связи с этим он анонсировал хорошие новости в вопросе цен на газ.
Читайте такжеКоболев рассказал, когда может уйти в отставку: "контракт заканчивается в конце марта"
"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - написал Оржель.
Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.
Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.
В "Нафтогазе" отметили, что Украина впервые в истории подписала с Россией контракт на транзит газа европейским принципу "качай или плати".