Украина получила от "Газпрома" плату вдвое больше объема прокачанного газа

"Оператор ГТС Украины" транспортировал транзитом 2 миллиарда кубометров газа из РФ в страны ЕС, а получил плату за 4,272 миллиарда кубометров.

Украина в январе получила от российского "Газпрома" плату за 4,3 миллиарда кубометров газа, при том что фактически было транспортировано 2 миллиарда кубометров, благодаря положению "качай или плати", которое прописано в новом транзитном контракте.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Сергей Макогон.

"Еще одна хорошая новость от "Оператора ГТС Украины". Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 миллиарда кубометров газа из РФ в страны ЕС и Молдову. Стоит заметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 миллиарда кубометров (178 миллионов кубометров в сутки)", - написал он.

По словам Макогона, это реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип "качай или плати".

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

В "Нафтогазе" отметили, что Украина впервые в истории подписала с Россией контракт на транзит газа по европейскому принципу "качай или плати".