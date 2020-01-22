«Укртрансгаз» заявил об аресте своих счетов и имущества

Компания просит ГБР и НАБУ не допустить завладения 2,3 млрд грн средств госпредприятия и считает такие действия мошенничеством.

Государственная компания - оператор газовых хранилищ «Укртрансгаз» обратилась с заявлением в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой не допустить завладения средствами госпредприятия в размере 2,3 млрд грн частными компаниями «Финансовая компания «Фин - Инвест» и «Укрэнергосбыт».

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В сообщении сказано, что средства были заблокированы на счетах «Укртрансгаза» во исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом Киева.

«Сейчас наложен арест на все имущество «Укртрансгаза» и средства на счетах», - говорится в заявлении компании.

В компании расценивают такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такими, которые могут иметь признаки мошенничества.

«Укртрансгаз» обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку сейчас блокировка денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на работу по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона», - заявили в компании.

По информации пресс-службы, после завершения анбандлинга, с 1 января, компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО «Оператор ГТС Украины» по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям.

«Со своей стороны, юристы «Укртрансгаза» прилагают все усилия для защиты экономических интересов компании и обжалования неправомерного судебного решения по делу», - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что Арбитражный суд города Киева решением от 12 июля 2007 года по делу № 17/32 обязал «Укртрансгаз» поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям компании «Укрэнергосбыт». При этом стоимость природного газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы. С тех пор истец занимался взысканием газа с ответчика.

"В 2015-2016 годах Генеральная прокуратура Украины начинает расследование по факту растраты должностными лицами банка «Финансы и кредит» средств на сумму более 113 млн долларов и получения от Национального банка Украины рефинансирования на 5 млрд гривен. ГПУ подозревает, что банк безосновательно перечислил эти средства ряду компаний, среди которых значится ЗАО «Укрэнергосбыт», - говорится в сообщении.

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева от 13 июля «Укрэнергосбыт» получил дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21 марта 2007 года по делу № 17/32. Далее ЗАО «Укрэнергосбыт» продало в ООО «Финансовая компания «Фин - Инвест» право требования по обязательствам "Укртрансгаза" по поставке природного газа.

Пресс-служба сообщает, что «Финансовая компания «Фин-Инвест» получила решение Хозяйственного суда города Киева от 9 января 2020 года по делу № 17/32, в котором меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева.

«То есть вместо осуществления поставки природного газа в пользу третьих лиц - взыскание с АО «Укртрансгаз» денежных средств в размере 2,3 млрд грн. При этом указанная сумма определена «Укрэнергосбытом» по своему усмотрению безосновательно.Частным исполнителем Исполнительного округа города Киева Пышным А. В. 15.01.2020 года было открыто исполнительное производство №60980338 по взысканию средств с «Укртрансгаза» в пользу ООО «Финансовая компания «Фин - Инвест», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который в рамках анбандлинга был отделен от группы НАК «Нафтогаз Украины» и передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.