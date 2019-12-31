США назвали договор по транзиту газа значительным достижением Украины

Соединенные Штаты поздравили Украину с контрактом на транзит и получением 3 млрд долларов от "Газпрома".

Соединенные Штаты Америки приветствуют подписание пакета договоров о транзите российского газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему. А также высоко оценивают усилия Украины, приложенные для подписания контрактов и получения от Газпрома 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на страницу Facebook посольства США в Украине.

"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - говорится в заявлении посольства США в Украине, распространенном во вторник, 31 декабря.

Как сообщалось, 30 декабря НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" подписали договоры о транзите газа и урегулировании взаимных претензий.

Срок действия транзитного контракта – пять лет с возможностью его продления еще на 10 лет на аналогичных условиях. Российский "Газпром" обязался обеспечить минимальную загрузку украинской ГТС в объеме 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году, и "прогонять" через нее не менее 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Сложности в реализации контракта могут возникнуть из-за того, участником контракта вновь является "Нафтогаз". И НАК будет вынужден ежедневно закладывать мощности на транспортировку газа, а оператор ГТС делать подтверждение – на эту процедуру у Украины будет не более 15 минут.

30 декабря стороны подписали мировое соглашение, согласно которому "Нафтогаз" отказался от судебных претензий к "Газпрому" по штрафу в 7,4 миллиарда долларов, выписанному российскому монополисту Антимонопольным комитетом Украины, а также согласился отозвать новый иск к "Газпрому" на 12,25 миллиарда долларов. В свою очередь, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.