В Кремле говорят, что у них есть чем достроить "Северный поток-2"

Раннее швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за возможных санкций США.

В Кремле уверяют, что у России есть технические средства для достройки «Северного потока-2» в «обозримой перспективе», несмотря на санкции США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, действительно ли у России есть собственный трубоукладчик, благодаря которому работа над «Северным потоком-2» может быть завершена через несколько месяцев, несмотря на санкции, он сказал: «Конкретику я вам давать не буду. Но, действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе».

Он отметил, что не может обозначить конкретный срок, в который предполагается завершить работу. «Чем раньше, тем лучше», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.