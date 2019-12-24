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"Страшнее чем НАТО": Лукашенко рассказал, почему России надо бояться Украины

16:31, 24 декабря 2019
Политика
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Александр Лукашенко / REUTERS

Об этом он заявил в эфире российского радио «Эхо Москвы».

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«Самая большая угроза, что касается Украины для России будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружение, как вы их там называете грубо, "нацики"...», – сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что не хочет кого-то оскорблять, у каждого есть свои понятия», но в Украине есть лидеры, «которые всегда готовы возглавить бешеную радикальное националистическое» сообщество.

«Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО», – предупредил белорусский лидер.

Ранее в этом же интервью Лукашенко заявил, что Россия ежегодно начинает прессовать Беларусь и "завинчивает гайки".

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Теги: #НАТО#Россия#Александр Лукашенко