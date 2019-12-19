Рада запретила возбуждать дела о банкротстве "Черноморнефтегаза"

Также Герус сообщил, что сейчас государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" и его должностные лица являются участниками трех международных судов против России.

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, который предусматривает запрет возбуждать дела о банкротстве "Черноморнефтегаза", а также снимает аресты и запрещения отчуждения имущества компании до 31 декабря 2022 года.

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За данное решение проголосовали 294 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект №2432 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продления мероприятий, связанных с восстановлением деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", глава комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что после оккупации Крыма "Черноморнефтегаз" потерял доступ к большинству своих активов.

"Сегодня "Черноморнефтегаз", сто процентов акций которого принадлежит "Нафтогазу", имеет в активе месторождение Стрелковое в Геническом районе и краномонтажное судно "Титан 2", которое находится в Мексике и арестовано кредитором. Также предприятие имеет кредиторскую задолженность в размере 13 млрд грн, которая возникала до оккупации Крыма. Верховная Рада в 2018 году приняла законы, направленные на недопущение банкротства "Черноморнефтегаза" и возобновление его деятельности", - сообщил он.

Также, Герус сообщил, что сейчас государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" и его должностные лица являются участниками трех международных судов против России.

"Законопроектом предлагается временно, до 31 декабря 2022 года, снять аресты и запрещения отчуждения имущества из Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в исполнительных производствах. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", - сказал он.

Также Герус отметил, что законопроектом предлагается до 31 декабря 2022 года не возбуждать дела о банкротстве "Черноморнефтегаза".

"В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства", - отметил он.

Герус подчеркнул, что возобновление работы "Черноморнефтегаз" является важным с точки зрения энергетической безопасности Украины.

Справка УНИАН. Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.