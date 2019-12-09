В Германии оценили потери Украины, ЕС и России от остановки транзита газа

В немецком Институте по изучению экономики энергетики пришли к выводу, что остановка транзита не выгодна ни Европе, ни России, ни Украине.

Если ЕС, Украина и Россия не договорятся о продлении контракта по транзиту газа, то все стороны столкнутся со значительными финансовыми потерями.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), передает liga.net.

Согласно исследованию, при нулевом транзите газа через Украину в первом квартале 2020 года потери «Газпрома» составят 3,4 млрд евро из-за сокращения поставок. Европейские потребители столкнутся с повышением цен и должны будут заплатить за газ на 1,5 млрд евро больше, или на 2,1 млрд евро, в случает морозов и сбоев в поставках. Потеря Украины от неполучения доходов за транзит российского газа составит около 0,5 млрд евро.

Кроме того, авторы исследования считают, что Россия и Украина столкнутся еще и с репутационными потерями, в зависимости от того, кто будет считаться ответственным за прекращение контракта. "Стоимость этого репутационного ущерба трудно определить количественно, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода", - отмечают в исследовании.

Напомним, действующий транзитный контракт истекает 31 декабря. Дедлайн на заключение нового - 13 декабря, утверждают в Нафтогазе.

6 декабря в Вене прошли вторые двусторонние переговоры между НАК Нафтогаз Украины и Газпромом по поводу контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз с 2020 года. В Нафтогазе назвал условия продления контракта и сказали, что готовы в трехсторонним переговорам.

Первая встреча в Вене состоялась 28 ноября. В связи с этой встречей трехсторонние переговоры были отложены. Как утверждают в Нафтогазе, был достигнут определенный прогресс в переговорах с РФ. Сторона предоставила свои комментарии по тексту проекта договора. Анонсированная на 5 декабря встреча не состоялась.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину продолжится даже после запуска газопровода «Северный поток-2».