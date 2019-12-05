Что будет с транзитом российского газа: Коболев рассказал о трех сценариях

По его словам, есть и негативный вариант - когда, несмотря на коммерческую целесообразность и логику рынка, "Газпром" контракт не подпишет.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в ситуации с транзитом российского газа после 31 декабря 2019 года есть несколько вариантов развития событий: положительный, отрицательный и промежуточный.

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Об этом он рассказал в интервью liga.net.

"Мы, конечно же, хотим, чтобы реализовался положительный вариант, при котором "Газпром" и новый оператор ГТС, отделенный от "Нафтогаза", смогут подписать новый контракт о транзите газа и продолжить транспортировку через Украину на новых, европейских условиях", - подчеркнул Коболев.

По его словам, есть и негативный вариант - когда, несмотря на коммерческую целесообразность и логику рынка, "Газпром" такой контракт не подпишет.

"В пользу этого варианта также говорят созданные в Европе "Газпромом" и другими российскими компаниями огромные запасы газа. Эти запасы в условиях кризиса вырастут в цене, на чем эти компании смогут прилично заработать", - сказал он.

"Промежуточный сценарий: через некоторое время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите", - добавил Коболев.

По его мнению, последний вариант является наиболее вероятным.

Как сообщал УНИАН, на 9 декабря запланирована встреча глав государств «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и РФ), где, как ожидается, также будут обсуждаться газовые вопросы.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель допустил, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря, однако переговоры не состоялись.

Последние трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.