Для транзита газа Украина должна отказаться от арбитражного требования к "Газпрому" – Медведев

6 декабря исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что на очередных переговорах с представителями «Газпрома» украинская сторона заявила о готовности получать газ из России в счет погашения 3 млрд долл. долга по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна отказаться от требования к «Газпрому» выполнить решение Стокгольмского арбитража для подписания нового контракта по транзиту российского газа в Европу.

Об этом он сказал в интервью программе «Вести в субботу» на государственном канале «Россия-1».

«Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: «Знаете что - вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям». Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», - сказал Медведев.

Читайте также"Нафтогаз" готов получать газом $3 миллиарда долга от "Газпрома": итоги переговоров

На вопрос, может ли Россия запретить Европе реверсно поставлять Украине газ, Медведев отметил, что «это довольно сложно с точки зрения технологического контроля».

«Надо смотреть ещё европейское законодательство. Кстати, украинские коллеги сейчас активно внедряют у себя европейское законодательство. Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое. Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза» (3 млрд долл., включая проценты).

НАК "Нафтогаз Украины" подал новый арбитражный иск к «Газпрому» с требованием пересмотреть транзитный тариф, по которому Украина недополучила 11,8 млрд долл. Решение ожидается в 2021 году.

6 декабря исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что на очередных переговорах с представителями «Газпрома» украинская сторона заявила о готовности получать газ из России в счет погашения 3 млрд долл. долга по решению Стокгольмского арбитража.

Витренко также сообщил, что Украина готова отозвать свой новый иск в арбитраж, если с «Газпромом» будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа через нашу страну после 2020 года.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.