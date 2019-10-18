«Газпром» требует от «Нафтогаза» отказаться от победы в Стокгольме и предлагает «дешевый» газ

Десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

Председатель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что транзитный контракт зависит от того, откажется ли Украина от спора в Стокгольмском арбитраже и от антимонопольного дела против «Газпрома».

Читайте также«Нафтогаз» будет требовать от «Газпрома» $11 миллиардов за возможное прекращение транзита

Об этом говорится в стенограмме разговора Миллера с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает liga.net.

«До заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. И здесь надо отметить решение Стокгольмского суда. Плюс те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против «Газпрома», - приводит пресс-служба правительства РФ слова Миллера.

Еще одно условие для нового контракта по европейским правилам - завершение процедуры так называемого анбандлинга (выделение функции оператора ГТС в отдельную компанию).

Глава «Газпрома» заявил, что если 1 января 2020 года в Украине не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, "единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях».

«На сегодняшний день до завершения этого процесса ещё достаточно далеко», - добавил Миллер.

Он также отметил, что Украина должна дать четкий ответ, будет ли она покупать газ напрямую у России и в каких объемах. «При этом надо понимать, что наши поставки будут дешевле на 20%, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ», - подчеркнул Миллер.

Напомним, десятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. 19 сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров по транзиту газа с участием Еврокомиссии, по итогам которых Россия впервые согласилась заключить соглашение о транзите газа по европейским правилам.

Чтобы имплементировать европейское законодательство Украина должна выделить из НАК «Нафтогаз Украины» газотранспортную систему (ГТС) в отдельную структуру в соответствии с правилами Третьего энергетического пакета ЕС. Завершение так называемого анбандлинга Нафтогаза запланировано на 1 января 2020 года.

Новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа запланирован на 28 октября.