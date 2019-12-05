Трехсторонние переговоры по транзиту газа не состоялись - Минэнерго

Новой даты проведения переговоров еще нет.

Трехсторонние переговоры в формате Украина - Европейский Союз - Россия по продолжению транзита газа через нашу страну с января 2020 года, проведение которых ожидалось 5 декабря, не состоялись, дата новой встречи еще не утверждена.

Читайте такжеПутин назвал условия Украины по транзиту "неприемлемыми"

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель допустил, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря.

Последние трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.