В Украине увеличились запасы угля на складах ТЭС

Запасы антрацитового угля увеличились на 8,8%.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 26 ноября по 5 декабря текущего года увеличились на 2,7% – до 2,4 миллиона тонн.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В частности, запасы антрацитового угля за указанный период увеличились на 8,8% - до 672,1 тысячи тонн, запасы угля газовой марки - на 0,6%, до 1,74 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г".

Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.