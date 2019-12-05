цей матеріал доступний українською

В Украине увеличились запасы угля на складах ТЭС

12:05, 05 декабря 2019
Энергетика
4 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ Украине ликвидируют убыточные госшахты: что будет с горняками

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В частности, запасы антрацитового угля за указанный период увеличились на 8,8% - до 672,1 тысячи тонн, запасы угля газовой марки - на 0,6%, до 1,74 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г".

Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #запасы угля