Кабмин назначил и.о. главы "Энергоатома"

Исполнять обязанности президента "Энергоатома" будет генерального директор Ривненской АЭС.

Кабинет министров назначил генерального директора Ривненской атомной электростанции Павла Павлишина временно исполняющим обязанности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом".

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Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

"Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности президента государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" будет Павлишин Павел Яремович (генеральный директор обособленного подразделения "Ривненская атомная электростанция", - написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

По информации премьер-министра Алексея Гончарука, инициатором увольнения был министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.