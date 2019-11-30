Зеленский: цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре (видео)

Глава государства Владимир Зеленский провел совещание относительно снижения тарифов на отопление для украинцев уже в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

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Об этом глава государства сказал на совещании относительно снижения тарифов на отопление с участием премьер-министра Алексея Гончарука, видео которого обнародовано Офисом президента в Facebook.

Участники совещания обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.

"Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижены (цены)", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что людям надо дать понять, что "не будет выше, а будет меньше".

В свою очередь Гончарук отметил, что для снижения тарифов на тепло необходимо принять соответствующий закон.

"У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал Гончарук.

Гончарук уточнил, что, в случае принятия такого закона, согласно прогнозам, тарифы на тепло для граждан могут снизиться на 80-130 грн, или на 10-15%.

Также премьер добавил, что на эту зиму потребители защищены от роста тарифов.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду.