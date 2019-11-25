Оржель: если ми подпишем контракт с «Газпромом», цена на газ может быть одной из самых низких в истории

По его словам, большие запасы газа в подземных хранилищах Украины и Европы позволят избежать ценовых скачков даже при отсутствии транзита.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает, что в случае подписания нового соглашения о транзите газа с российским «Газпромом», учитывая большие запасы газа в украинских и европейских хранилищах, цена может стать одной из самых низких в истории.

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"Если мы подпишем договор на транспортировку с «Газпромом», это не только газ, закаченный по летним ценам, еще больше факторов будет влиять на снижение цены на газ. Если это произойдет, у нас будет исторический минимум по ценам, начиная с 1 января», - сказал он.

По его словам, большие запасы газа в подземных хранилищах Украины и Европы, закачанные в период самых низких цен на рынке - сентябрь и октябрь, позволят избежать ценовых скачков даже при отсутствии транзита.

Министр подчеркнул, что подписание нового соглашения о транзите газа с Россией является абсолютным приоритетом в планах ведомства и отметил, что с принятием закона об анбандлинге вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цена газа для населения и теплокоммунэнерго в первом квартале 2020 года будет ниже, чем за тот же период в текущем году, даже при условии прекращения транзита российского газа через территорию Украины со следующего года.

Текущий контракт между Россией и Украиной на транзит газа через территорию нашей заканчивается с 1 января 2020 года.