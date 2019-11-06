Эксперт назвал объем "реального газа" в хранилищах Украины

В хранилищах много "буферного" газа и голубого топлива, который принадлежит трейдерам, утверждает эксперт.

«Реальные» запасы газа в хранилищах Украины превышают 8 млрд кубометров.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, передает «Обозреватель».

Читайте такжеЭксперт рассказал, от чего будут: зависеть цены на бензин в ноябре

"Сначала надо пережить этот отопительный сезон, потому что, если будет прекращение транзита российского газа, возникнет много проблемных ситуаций. И я бы так сказал, что это хорошо, что министр Оржель уверяет, что запасов газа хватит. Было бы странно, если бы он говорил наоборот... что он сомневается. Но надо понимать, что проблема следующая, что не смотря на заявления относительно запасов газа 22 млрд кубометров, надо понимать, что из этого всего газа реального, фактического газа, который можно использовать, меньше 8 млрд кубометров. Весь остальной газ: 6 млрд - это буферный газ, а почти 8 млрд - это газ который принадлежит европейским компаниям, трейдерам, которые сохраняют его в виде этакого склада. Проблема в том, что "Нафтогаз" не подписал с этими компаниями договоры", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае, если РФ прекратит поставки российского газа, то Украина окажется в ситуации, когда вопрос, по какой цене эти компании продадут "Нафтогазу" голубое топливо, которое сейчас хранится в ГТС, остается открытым.