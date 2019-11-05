Украина добыла более 17 миллиардов кубов газа

При этом крупнейшая газодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» за отчетный период сократила добычу на 2,3% - до 12,46 млрд куб. м.

Добыча природного газа в Украине за январь-октябрь 2019 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем-октябрем 2018 года - до 17,2 млрд кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз».

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В частности, добыча газа крупнейшей украинской газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» за 10 месяцев 2019 года сократилась на 2,3% и составила 12,46 млрд куб. м.

Также указано, что крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-октябре 2019 года добыла 963,5 млн куб. м газа, а другие компании – 3,8 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 млрд куб. м. При этом «Укргазвыдобування» в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 млрд куб. м.