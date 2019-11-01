Нацбанк оценил потери экономики из-за снижения транзита российского газа

В рамках базового прогнозного сценария предполагается сокращение объема транзита до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Национальный банк Украины оценивает потенциальные прямые потери экономики из-за снижения объемов транзита российского газа в 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

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Как говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, в рамках базового прогнозного сценария предполагается сокращение объема транзита с 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров с 2021 года.

В то же время, рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита.

В НБУ напомнили, что Россия активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую газотранспортную систему в ближайшие годы.

Кроме того, как напомнили в НБУ, в конце года заканчивается действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа, и определенности по срокам и объемах дальнейшего транзита на сегодня нет.

Также сообщается, что благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долл. США в год, и его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Прогноз на 2020 и 2021 годы также повышен – до 3,5% и 4% соответственно.

Прогноз инфляции остался неизменным – 6,3% в 2019, 5% - в 2020 и 5% - в 2021 году.