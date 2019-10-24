НБУ повысил прогноз роста экономики Украины

Прогноз инфляции остался неизменным - 6,3%.

Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Читайте такжеОт 24,8 до 27 за доллар: правительство спрогнозировало курс гривни в следующем году

Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 и 2021 годы также повышен – до 3,5% и 4% соответственно.

Прогноз инфляции остался неизменным – 6,3% в 2019, 5% - в 2020 и 5% - в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил обновленный макропрогноз на 2020 год и анонсировал корректировку проекта госбюджета ко второму чтению на основе консервативного варианта этого прогноза с ростом ВВП в 3,7%.

Ранее в октябре Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 году до 3,7%, в то время как Международный валютный фонд ожидает рост на 3%.

Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.