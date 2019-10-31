Эксперт рассказал о преимуществе Украины в переговорах с Москвой по газовому транзиту

Отсрочка Дании в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" дала Украине преимущество на переговорах с Россией о транзите газа.

Отсрочка Дании в выдаче разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" через свои воды означает, что с 1 января 2020 года России будет необходим транзит газа через Украину.

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Об этом в Facebook написал специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, комментируя новость о том, что Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2".

"Ключевое, что случилось, – в результате задержки, русские не успеют построить "Северный поток-2" до конца года. А значит, 1 января 2020 года им будет необходима украинская труба. А значит, им необходимо легализировать транзит через территорию Украины. Для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями", - написал он.

По словам Фурсы, благодаря усилиям такой небольшой, но принципиальной страны, как Дания, Украина имеет преимущество на переговорах с "Газпромом", которые тот активно саботирует.

"Неприятно. Но не смертельно. На самом деле Дания выполнила свою роль. Как и 300 спартанцев в Фермопилах, датчане не должны были победить врага, а задерживали его. Они его и задержали. Дали Украине время. Русские бы так и так достроили свой "Северный поток- 2". Просто без разрешения Дании они бы строили его в обход нее", - отметил он.

По словам эксперта, "Газпром" будет настаивать на краткосрочном транзитном контракте – на год, чтобы успеть достроить обходной газопровод, в то время, как в украинская сторона нацелена на контракт сроком на 10 лет.

"Что будет дальше? Скорее всего, будет газовая война. Это факт. И даже под угрозой газовой войны ключевое сейчас – удерживать позицию. И помнить, что именно у Украины сильная позиция. Это "Газпрому" прежде всего нужно выполнять свои обязательства. И даже если Россия прикрутит газ 1 января, это тоже будет по плану", - написал Фурса.

"Потому что с Россией по-другому нельзя. И 2 января нельзя будет кричать о "зраде", и о том, что мы замерзнем. Это будет только в интересах "Газпрома". Пока у нас сильная позиция, пока мы можем это использовать в переговорах, Украине надо додавить "Газпром", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 октября, Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании - УНИАН) протяженностью 147 км.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что такое решение является ожидаемым и подчеркнул, что наиболее эффективным способом противодействия агрессии России на сегодня являются санкции крупных западных государств.