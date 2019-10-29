Переговоры по транзиту российского газа продолжат в ноябре

По словам Шефчовича, стороны решили максимизировать взаимодействие сначала в двухстороннем формате.

По итогам трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа стороны не достигли финальной договоренности и решили увеличить взаимодействие в двухстороннем порядке, а также провести еще одну встречу в ноябре на уровне министерств.

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Об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил на брифинге по итогам переговоров, которые проходили сегодня в Брюсселе.

«Что мы согласовали по итогам встречи: мы максимизируем контакты на уровне государств, сначала на двухсторонней основе: между компаниями, министерствами и администрациями. Я сделал предложение, которое было принято Россией и Украиной: провести еще экспертные встречи, на которых мы можем прояснить некоторые технические вопросы. Такие как бронирование, методика расчета тарифов и соответствие европейскому законодательству украинской газотранспортной системы», – сказал он.

По словам Шефчовича, такую встречу планируется провести в ноябре, а до этого времени он призвал стороны использовать любую минуту, чтобы обсуждать все необходимые вопросы технического характера в двустороннем порядке.

«Я разочарован, но я не теряю надежду. Потому что к концу встречи, мне кажется, стороны пришли к большему пониманию, к чему мы идем. Я также на 100% уверен, что можно найти сбалансированное решение для двух сторон», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Шефчович высказал разочарование результатами переговоров, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.