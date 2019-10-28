В Еврокомиссии разочарованы результатами переговоров по газу между представителями Украины, ЕС и России

По словам Шефчовича, предложенные им параметры подписания контракта были поддержаны украинской стороной, но не были приемлемы для России.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.

Об этом Шефчович заявил на брифинге по итогам переговоров, которые проходили сегодня в Брюсселе.

«Мой посыл на сегодняшних переговорах – время истекает. Наступает критическое время. Когда нужно определиться. Это то, к чему я апеллировал во время сегодняшних переговоров к обеим сторонам. Вынужден заявить, что я разочарован итогам сегодняшней встречи. Наша цель накануне переговоров была, несмотря на политическую волю, найти позитивные стороны во взаимодействии», - сказал он.

По словам Шефчовича, целью переговоров сегодня было также найти общее понимание, что контракт на транзит газа должен быть заключен по европейским правилам.

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Еврокомиссар отметил, что он выдвинул сторонам предложения по объему транзита газа и тарифам на его транспортировку, но российская сторона не поддержала его.

«Я слушал российскую сторону также и на предварительных встречах, и я понял, что для России очень важно решить вопрос со Стокгольмским арбитражем и решением Антимонопольного комитета также, как и объемы газа и тарифы», - отметил Шефчович.

«Параметры, которые я презентовал, были приемлемы для украинской стороны, но к сожалению, российская сторона не готова была принять эти же условия. Я хочу подчеркнуть, что время истекает», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.