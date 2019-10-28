У Зеленского назвали сроки приватизация «Центрэнерго»

Ранее компанию планировали продать в конце 2018 года.

Приватизация государственной компании «Центрэнерго» может состояться в течение ближайших двух лет, заявила во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

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«На сегодня «Центрэнерго» находится в Фонде госимущества. Это означает, что оно уже в определенном процессе подготовки к приватизации. И потенциально в течение двух лет с реструктуризацией, с наведением порядка, возможна его приватизация», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Кабинет министров утвердил финансовый план «Центрэнерго» на 2019 год, который предусматривает получение предприятием чистой прибыли в размере 183,571 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.