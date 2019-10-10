Зеленский спросит Гончарука о независимости нового руководства «Центрэнерго»

Президент отметил, что задействует свои ресурсы для решения кризисных ситуаций с нехваткой угля, поскольку этот уже касается национальной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выяснить у премьер-министра Алексея Гончарука, выполняет ли новоназначенный руководитель государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» свои обязанности в интересах государства и действует ли он самостоятельно.

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Об этом президент сказал во время пресс-марафона.

«По поводу независимости руководства «Центрэнерго». То это вопрос к премьер-министру, и я могу задать ему вопрос: независим ли человек, который назначен руководителем, защищает ли он интересы именно государства?», - сказал Зеленский.

По словам президента, в компетенции премьер-министра также ответить на вопрос, насколько профессионален новый топ-менеджер госкомпании.

«Касательно того, профессионален ли этот человек – вопрос к премьер-министру, по поводу увольнения этого человека, если он что-то не то делает или несамостоятелен. Это вопрос премьер-министру, и я его спрошу. Это не проблема», – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что задействует свои ресурсы, в том числе лидеров других стран, для решения кризисных ситуаций с нехваткой угля, поскольку это уже касается национальной безопасности.

«Когда мне звонят и говорят, что у нас нет угля – это уже проблема, это вопрос безопасности. Это вопрос ко мне, и я начинаю звонить всем: правительству, депутатам, в комитеты, премьер-министру, прошу помочь и спрашиваю, как это сделать. А также лидерам других стран. Скажу вам честно. Что мы всегда ищем альтернативный выход из того или иного кризиса. Когда говорим о проблеме, я ее решаю», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров согласовал назначение исполняющим обязанности генерального директора государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» Владимира Потапенко, которого в конце июня утвердил в этой должности наблюдательный совет компании.

Справка УНИАН. Компания «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.