Нефть дешевеет на опасениях за сырьевой спрос

Участники торгов продолжают следить за новостями по добыче в Саудовской Аравии после атак на нефтяные объекты королевства

Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются, трейдеры вновь переключают своё внимание на риски спроса из-за опасений за рост мировой экономики после слабой статистики.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 8:36 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46%, до 64,47 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,39%, до 58,41 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

"Слабые данные промышленной статистики по еврозоне и Японии возвращают внимание инвесторов к вопросу спроса на нефть", - считает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Рынки были разочарованы опубликованными в понедельник данными по еврозоне. Так, индекс деловой активности в промышленности для еврозоны в сентябре, по предварительной оценке, достиг семилетнего минимума, а аналогичный индекс для Германии, крупнейшей экономики Европы, упал до самого низкого значения за последние десять лет. Во вторник стало известно, что индикатор для Японии опустился до минимума с июня 2016 года — до 48,9 пункта с 49,3 пункта в августе. Ослабление мирового экономического роста может оказать давление на мировой спрос на нефть.

Участники торгов продолжают следить за новостями по поводу добычи в Саудовской Аравии после атак на нефтяные объекты королевства, что привело к падению уровня добычи в стране более чем вдвое. В понедельник агентство сообщило, что Саудовская Аравия полностью восстановит добычу нефти в начале следующей недели, а потерянное в результате атак производство уже восстановлено на три четверти.

В среду будут опубликованы еженедельные данные минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране. Аналитики ожидают, что за неделю по 20 сентября уровень коммерческих запасов уменьшился на 768 тысяч баррелей. По данным прошлой статистики был зафиксирован рост запасов, который прервал снижения этого показателя на протяжении четырех недель подряд.