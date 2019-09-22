Стало известно, когда Саудовская Аравия планирует полностью восстановить добычу нефти

Нефтедобывающая компания Aramco, предприятия которой подверглись воздушным ударам при налете дронов 14 сентября, сократила добычу нефти на 5 миллионов баррелей в сутки.

Компания Saudi Aramco заявила о готовности до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти на пострадавшем от атаки дроном объекте, сообщает Reuters.

Как отмечается, работы ведутся круглосуточно, нужное оборудование доставили из США и ЕС.

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14 сентября дроны ударили по нефтяным заводам в Саудовской Аравии. Нефтедобывающая компания Aramco, предприятия которой подверглись воздушным ударам при налете дронов, сократила добычу нефти на 5 миллионов баррелей в сутки.

Цены на сырье резко выросли. Стоимость нефти марки Brent увеличилась почти на 14% – до 70 долларов за баррель.

США назвали Иран ответственным за нападения. В Тегеране обвинения отвергают.