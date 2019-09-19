В Печерском районе Киева пропало электричество из-за аварии

Отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.

В Печерском районе Киева сегодня вечером произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети", передает Громадське.

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Так, света нет на таких улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - час ночи 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее массовое отключение электроэнергии произошло вечером в пятницу, 9 августа, в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны.