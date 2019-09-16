Атака на НПЗ в Саудовской Аравии: цены на нефть немного снизились после утреннего скачка

Ранее аналитики и трейдеры заявили, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник.

Мировые цены на нефть немного снизились после резкого роста утром. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до $65,25 за баррель.

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Напомним, цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $71,95 за баррель. На предыдущем закрытии она составляла чуть больше $60 за баррель.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23% — до $61,79 за баррель (против почти $55 на предыдущем закрытии).

Ранее аналитики и трейдеры заявили Reuters, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября. При этом они допустили, что в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти.

Как сообщал УНИАН, на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.