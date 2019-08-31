НАБУ завершило расследование относительно участия матери Онищенко в соорганизации "газовой схемы"

По данным правоохранителей, в результате хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвидобування" государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела по подозрению Инессы Кадыровой - матери экс-народного депутата Александра Онищенко - в соорганизации вместе с ним хищения средств через так называемую "газовую схему".

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

«30 августа 2019 года подозреваемой и ее защитникам были открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Подозреваемая является родственницей экс-народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации «газовой схемы», - говорится в сообщении.

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Пресс-служба НАБУ сообщает, что с августа 2016 года подозреваемая находилась в международном розыске. А 25 июля 2019 года её задержали в аэропорту «Борисполь».

В сообщении не указаны фамилии фигурантов дела, но известно, что речь идет об Александре Онищенко и его матери Инессе Кадыровой.

Досудебное расследование дела НАБУ и САП осуществляли с декабря 2015 года.

«В целом следствие установило причастность к «газовой схеме»29 человек. Сейчас 3 человека находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлено в суд, из них относительно 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор», - добавили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование фактов хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвидобування", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргазвидобування" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в частности, организатор схемы, народный депутат 8-го созыва Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

В 2017 году Генпрокуратура направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину Кадыровой - матери Онищенко, подозреваемой в соучастии с ним в организации так называемой «газовой схемы».