В "Борисполе" задержали мать нардепа-беглеца Онищенко

Женщина находилась в розыске с 2016 года.

В международном аэропорту "Борисполь" задержали фигурантку преступных схем по хищению газа - мать нардепа-беглеца Александра Онищенко - Инессу Кадырову.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

По информации Украинской правды, речь идет о матери нардепа-беглеца Александра Онищенко Инессе Кадыровой.

Как отмечается, она является подозреваемой в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 (Совершение преступления преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Напомним, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 миллиардов гривен. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Семеро из них, в частности, организатор схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске.

Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.