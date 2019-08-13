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"Укртранснафта" получила от России еще 600 тысяч евро компенсации за "грязную" нефть

17:23, 13 августа 2019
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Компенсация оператору нефтетранспортной системы Украины - государственной компании "Укртранснафта" от российской нефтетранспортной компании "Транснефть" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба" увеличилась до 2,9 миллиона евро.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты".

Отмечается, что эта компенсация, в частности, уже позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Однако уже 17 мая компания временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз в связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом "грязной" российской нефти в свои резервуары.

21 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

По состоянию на конец июля "Укртранснафта" получила 2,3 миллиона евро компенсации.

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Теги: #Россия нефть