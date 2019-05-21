Украина возобновила транзит российской нефти европейским потребителям

Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» (Венгрия).

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба», сообщила пресс-служба компании.

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«21 мая в 10:46 «Укртранснафта» возобновила прием российской нефти на ЛПДС «Мозырь» (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей. В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» (Венгрия). Поэтому, по состоянию на 10:38 «Укртранснафта» возобновила транзит сырья для венгерских потребителей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Однако уже 17 мая компания временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз с связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом «грязной» российской нефти в свои резервуары.

На начало мая сумма недополученной выручки "Укртранснафты" от временной остановки транзита достигала 29,2 млн грн.