Трехсторонние переговоры по транзиту газа состоятся 16 сентября - СМИ

В то же время российская сторона еще не подтвердила эту дату.

Переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года запланированы на 16 сентября.

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Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.

В то же время, в интервью Handelsblatt глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что российская сторона еще не подтвердила эту дату.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в конце мая, сразу после избрания нового президента Украины.

20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры по транзиту голубого топлива.

По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, "Газпром" специально откладывает проведение переговоров до формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов.