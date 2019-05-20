Переговоры по транзиту газа надо провести как можно скорее – Шефчович

Результатом таких трехсторонних переговоров должен стать новый долгосрочный контракт о транзите газа.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович настаивает на скорейшем возобновлении трехсторонних переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС.

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Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Через несколько недель я поеду в Москву и там передам также посыл о том, что Европейский Союз хочет и намерен как можно скорее возобновить эти переговоры. Нам нужен очень быстрый прогресс. Речь идет не только о том, чтобы найти решение для грядущей зимы, но и о том, чтобы заключить новый долгосрочный контракт о транзите природного газа", - сказал Шефчович.

По его словам, заключение такого договора будет наилучшей новостью для всех задействованных сторон: Россия сможет показать, что она надежный поставщик, Украина покажет, что она надежный транзитер газа, а Европейский Союз покажет, что он надежный потребитель газа.

"Мы хотели бы, чтобы был соответствующий позитивный результат до лета или в начале осени, но, конечно, я хотел бы, чтобы у нас был позитивный результат до начала летних каникул", - добавил Шефчович.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что в настоящее время он ведет обсуждение для определения места проведения такой встречи.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Очередные трехсторонние переговоры Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита газа после 2019 года были запланированы на май этого года.