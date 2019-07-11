«Нафтогаз» ищет юристов

Компания объявила тендер на закупку юридических услуг для защиты компании в международных судах с ожидаемой стоимостью 30 млн грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на закупку юридических услуг, связанных с обеспечением защиты интересов компании в международных судах, арбитражах по всем вопросам, а также в отношениях с другими компаниями в процессе внешнеэкономической деятельности НАК, с ожидаемой стоимостью 30 млн грн.

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«НАК «Нафтогаз Украины» приглашает всех заинтересованных принять участие в открытых торгах на закупку юридических услуг, связанных с обеспечением защиты интересов компании в иностранных юрисдикциях, в том числе в иностранных государственных органах, учреждениях, иностранных или международных судах, арбитражах», - сказано в сообщении компании.

Победители тендера также будут отвечать за защиту интересов компании в отношениях с другими юридическими и физическими лицами по всем вопросам, возникающим в процессе ее внешнеэкономической деятельности.

«Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 30 млн грн. Срок предоставления услуг - 12 месяцев с даты заключения договора», - сообщили в «Нафтогазе».

При этом в компании отметили, что основными задачами, которые должны быть реализованы, являются представление интересов компании во время встреч и переговоров, письменные и устные консультации, рекомендации юристов, подготовка проектов договоров и представление интересов компании при решении споров в судах.

Кроме того, юридическая компания также будет сопровождать выпуск еврооблигаций, размещение ценных бумаг и получение кредитов.

Как сообщал УНИАН, глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности компании уже в июле выйти на рынок еврооблигаций.

В апреле 2019 года «Нафтогаз Украины» заключил контракт с норвежской компанией «Wikborg Rein Advokatfirma AS» на предоставление юридических услуг по защите интересов Украины в судебных спорах против российского «Газпрома» на сумму 14 млн евро. Согласно договору, срок предоставления юридических услуг - до конца 2019 года. "Нафтогаз" сотрудничает с компанией с 2014 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.