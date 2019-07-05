Коболев объявил о готовности "Нафтогаза" к выходу на рынок еврооблигаций

Привлечение средств позволит закачать достаточно газа в хранилища и выплатить правительству дивиденды.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готова к выходу на рынок еврооблигаций на следующей неделе, что позволит привлечь средства под закачку газа в хранилища и выплатить дивиденды правительству.

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Как сообщил журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, для выхода на рынок внешних заимствований компании необходимо разрешение правительства.

"У нас все готово для выхода на рынок на следующей неделе. У нас есть крупные международные банки, которые готовы вкладывать в этот выпуск существенные средства. Это суммы больше 100 миллионов долларов", - сказал Коболев.

Он отметил, что привлечение средств позволит закачать достаточное количество газа в хранилища и выплатить правительству дивиденды.

"Соответственно, у нас есть большая вероятность, что мы это будем делать, но нам для этого надо разрешение, потом мы привлекаем деньги и потом выполняем все задачи, которые перед нами ставит акционер: закачиваем газ и проходим спокойно зиму и платим дивиденды", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале марта глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания планирует вернуться к вопросу размещения еврооблигаций после окончания выборов.

Средства, полученные от размещения облигаций, компания может направить на закупку газа для подготовки страны к возможному сценарию, при котором Россия после завершения действующего контракта с 2020 года прекратит транзит газа через Украину.

В ноябре 2018 года "Нафтогаз" отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

22 октября прошлого года Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 миллиард долларов. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.