Новая арка над четвертым реактором ЧАЭС введена в эксплуатацию (фото, видео)

Объект прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым четвертый реактор был накрыт после аварии.

Новый безопасный конфайнмент (НБК) над четвертым реактором Чернобыльской АЭС стоимостью 1,5 миллиарда евро введена в эксплуатацию и прослужит минимум 100 лет.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда «Укрытие» новый безопасный конфайнмент пущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн евро», - написал он.

По словам Усова, НБК поможет решать задачу разборки саркофага, которым взорвавшийся четвертый реактор был накрыт после аварии.

Как сообщал УНИАН, в январе Государственная инспекция ядерного регулирования выдала ГСП «Чернобыльская атомная электростанция» разрешение на право осуществления деятельности по эксплуатации существующих строительных конструкций, которые выполняют функции ограждающего контура нового безопасного конфайнмента (ОК-НБК), после усиления и герметизации.

Согласно проектным решениям, целостность, прочность и устойчивость конструкций ОК-НБК должны обеспечиваться в течение срока эксплуатации НБК - 100 лет.

Справка УНИАН. 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС - крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю мировой ядерной энергетики. Для изоляции разрушенного энергоблока в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие» (более известный как саркофаг).

Эксплуатация ЧАЭС продолжалась до декабря 2000 года, когда был остановлен последний работающий энергоблок №3.

Для дальнейшего предотвращения выброса радиоактивных отходов в атмосферу было принято решения о строительстве НБК.

В ноябре 2016 года компания Novarka завершила процесс надвигания НБК и его монтажа над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установки в проектное положение в 10 раз.