Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

В ОБСЕ считают, что строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" могут стать методом принуждения государств.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) принял резолюцию об энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северного потока-2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ОБСЕ на Youtube.

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств. Поправка о включении пункта, что касается "Турецкого потока" и "Северного потока-2", в резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" парламентария Руты Милюте была предложена американской делегацией.

Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что речь идет о росте опоры на один источников энергоресурсов. Из-за этого могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы. Он объяснил, что "Турецкий поток" повысит способность РФ проявлять влияние на другие страны, а это может привезти к негативным последствиям.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.

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Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.