Дания не разрешила "Газпрому" строить "Северный поток-2" в своей экономической зоне

Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для газопровода "Северный поток-2".

Российский газовый монополист компания "Газпром" получила очередной отказ в согласовании альтернативного маршрута для строительства двух веток газопровода "Северный поток-2" от Национального энергетического агентства Дании.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

"Газпром" получил очередной отказ в Дании по маршруту «Северного потока-2», это, конечно же, проект не убивает, пока что… Тем не менее, надо снова искать новый путь, а Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает», - написал он.

Как уточнила пресс-служба "Нафтогаза", речь идет об отказе Национального энергетического агентства в согласовании альтернативного маршрута для газопровода.

«Имеем сегодня хорошие новости из Дании. Национальное энергетическое агентство отказало в согласовании альтернативного маршрута для «Северного потока-2», - сообщается на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение не предоставила.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".