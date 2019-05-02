Преемница Меркель вступилась за «Северный поток-2»

Поскольку ФРГ намерена отказаться от угля и атомной энергии, газ становится важной альтернативой, отметила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступив в защиту "Северного потока-2".

Руководительница немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выступила в защиту строительства "Северного потока-2", одновременно отметив, что понимает озабоченность соседних стран относительно этого газопровода.

По словам Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa, обнародованном в четверг, 2 мая, ХДС "всегда заявлял, что поддерживает этот проект, независимо от того, лежит у нас к нему душа". Роль природного газа в Германии в качестве альтернативного источника энергии будет расти, учитывая намерения страны в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии, указала Крамп-Карренбауэр. Об этом пишет DW.

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В то же время лидер ХСС отметила, что понимает озабоченность по поводу газопровода со стороны соседних с Германией восточноевропейских стран, в частности Украины и Польши. Крамп-Карренбауэр отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Комментируя критическую относительно российско-немецкого энергетического проекта риторику общего кандидата от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Европарламент Манфред Вебер (Manfred Weber), Крамп-Карренбауэр заявила, что считает его позицию "вполне нормальной".

Напомним, что в апреле Вебер в интервью польской газете Polska The Times заявил, что, если его изберут председателем Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода, который проляжет по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. При этом политик выразил уверенность в том, что данный проект - не в интересах Евросоюза", поскольку он усилит зависимость ЕС от российского сырья.