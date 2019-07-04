В ЕС рассказали, когда состоятся переговоры по транзиту российского газа

По словам Шефчовича, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через Украину возобновятся в сентябре.

Переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года возобновятся в сентябре.

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Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, выступая перед депутатами Европейского парламента.

«Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством возобновятся уже в сентябре», - сказал Шефчович.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в конце мая, сразу после избрания нового президента Украины.

20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры по транзиту голубого топлива.

По словам исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Газпром» специально откладывает проведение переговоров до формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов.